Smantella un capannone in amianto senza autorizzazioni: sequestrata area in un’azienda agricola

Ad Aprilia, nella provincia di Latina, sequestrata area di un’azienda agricola: rimuoveva un capannone in amianto in maniera irregolare.

Voleva bonificare l’area della propria azienda agricola dall’amianto e finire un muro di cinta attorno all’area di proprietà. Uno scopo da ammirare per l’imprenditore, non fosse come si era dimenticato di chiedere i permessi per effettuare quei particolari lavori in piena sicurezza: situazioni dove i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire, evidenziando le varie normative attualmente vigenti che erano state violate.

Sequestrata area di un’azienda agricola per smantellamento dell’amianto senza autorizzazioni

L’azienda agricola si trova nel Comune di Aprilia, nella provincia di Latina. Qui una segnalazione era giunta sul tavolo dei Carabinieri, dove si evidenziava lavori con l’amianto che non riflettevano i parametri di sicurezza per i manutentori intervenuti e la cittadinanza nella zona limitrofe. L’ispezione effettuata dai militari ha scoperto lo smantellamento di un intero capannone, che al suo interno vedeva la presenza di un tetto in amianto.

Inoltre, lo stesso imprenditore stava effettuando un secondo lavoro importante all’interno della sua azienda: stava rifacendo un muretto di cinta, con i lavori che stavano finendo l’ultimo tratto del muro. Una situazione che ha costretto i Carabinieri a sequestrare l’ultimo tratto del manufatto, poiché alzato senza le autorizzazioni competenti.

I responsabili degli abusi edilizi

Nella vicenda sono finite tre persone. Il primo è l’imprenditore che gestisce l’azienda agricola: insieme a lui poi i due responsabili della ditta edilizia, che proprio all’interno della struttura stavano svolgendo i lavori senza le dovute autorizzazioni del caso. Per tutti c’è stato il deferimento davanti l’Autorità Giudiziaria per violazione del codice penale e il DPR 380/01. I controlli sugli abusi edilizi nella giornata di venerdì, 12 aprile 2024.

I lavori per lo smantellamento dell’amianto nell’azienda di Aprilia

Le segnalazioni arrivate ai Carabinieri, hanno evidenziato come i lavori per lo smantellamento dell’amianto fossero iniziati nella giornata di martedì 2 aprile 2024. Una situazione che ha avuto bisogno di diverse verifiche per constatare le violazioni e gli abusi, in un’operazione che ha visto la collaborazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Latina.