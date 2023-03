Sparatoria ad Aprilia: ferito un uomo

Sparatoria ad Aprilia stamattina. Teatro degli spari via Parigi, nel quartiere Toscanini, dove a essere raggiunto dai colpi di pistola è stato un uomo. Il ferito è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato nella clinica di via delle Palme, perché sia sottoposto alle cure del caso.

Indagini serrate per rintracciare l’aggressore

I carabinieri hanno bocca cucita, ma le indagini sono scattate subito. Una corsa contro il tempo per cercare di rintracciare l’aggressore. Ma sugli sviluppi delle attività investigative, che sono scattate istantanee, non si sa nulla. Proprio in questo momento si stanno svolgendo indagini serrate anche per riuscire a capire quale sia stato il movente di quegli spari.

Anche per quanto riguarda le condizioni del ferito, al momento, non si hanno informazioni. Di certo è stato trasportato nella casa di cura ‘Città di Aprilia’, ma anche sulle sue condizioni, non trapelano notizie.

Seguono aggiornamenti