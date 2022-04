Spaventoso incendio ad Aprilia: morti carbonizzati padre e figlio (FOTO)

Stavano dormendo quando, improvvisamente, nella loro villetta è divampato uno spaventoso incendio. Le fiamme hanno avvolto tutta la struttura e non hanno lasciato scampo ai due inquilini, che sono stati trovati morti carbonizzati all’interno della loro casa. Siamo ad Aprilia, in un’abitazione alla periferia della città, in via della Molfetta al civico 1.

Incendio ad Aprilia, chi sono le vittime

I vigili del fuoco intorno alla mezzanotte, dopo una segnalazione, sono arrivati sul posto e hanno subito domato le fiamme. All’interno della casa, però, sono stati trovati senza vita due uomini, probabilmente padre e figlio. Il padre potrebbe avere intorno ai 77 anni, mentre il figlio poco più di 50. L’anziano è stato trovato sul letto, mentre il più giovane ai piedi del suo, in un’altra stanza: probabilmente quest’ultimo si è accorto che qualcosa non andava e ha tentato la fuga. Senza, purtroppo, riuscirci.

Le prime ipotesi

Sul luogo dello spaventoso incendio anche i Carabinieri, che ora dovranno portare avanti tutte le indagini. Da una primissima ricostruzione pare che le fiamme abbiano avuto origine da un corto circuito dell’impianto elettrico, fiamme che non hanno lasciato via di fuga alle due persone che si trovavano in casa. Ora le salme sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso.