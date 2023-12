Tentarono di rapinare una prostituta all’Eur: i 5 ragazzi di Aprilia chiedono il patteggiamento

Sono accusati di aver minacciato e tentato di rapinare una prostituta all’EUR. Adesso, per cinque ragazzi di Aprilia, è iniziato il procedimento dinanzi al Giudice. Gli Avvocati hanno presentato istanza di patteggiamento: la vicenda.

Una serata trascorsa insieme in giro per locali che sarebbe poi sfociata in un’aggressione ad una prostituta nella zona dell’Eur a Roma mentre stavano rientrando ad Aprilia. Sul banco degli imputati ci sono cinque giovani pontini, tutti d’età compresa tra i 19 e i 21 anni: sono loro che, secondo le accuse, avrebbero abbordato una “squillo” straniera minacciandola con una pistola (poi rivelatasi a salve, ndr).

Della notizia, che risale allo scorso settembre, ci eravamo occupati in questo articolo. Ieri si sarebbe dovuta tenere l’udienza in Tribunale a Roma per il processo con giudizio immediato a carico dei giovani ma la richiesta di patteggiamento dei legali difensori porta tutto ora sul tavolo del GIP. In tal senso una nuova convocazione è attesa per dopo le feste.

Le indagini

Scopo del procedimento è quello di far piena luce sulla vicenda. Il gruppetto, come emerso dai primi accertamenti, avrebbe avvicinato la ragazza non si sa se per pretendere una prestazione senza pagare oppure per rapinarla. Sta di fatto che le sarebbero saltati addosso estraendo anche una pistola rivelatasi poi soltanto a salve. Anche un passante, testimone della scena, aveva cercato di intervenire e soccorrere la donna, ma uno dei cinque per scoraggiarlo, aveva esploso due colpi in aria.

Quindi, come se nulla fosse, avrebbero fatto rientro ad Aprilia, raggiungendo l’abitazione di uno dei ragazzi. Ed è qui che le Volanti della Polizia li hanno raggiunti arrestandoli con l’accusa di tentata rapina in concorso.

I provvedimenti

In un primo momento per i ragazzi erano stati disposti gli arresti domiciliari – prevedendo anche il rito immediato fissato per ieri come detto – poi la misura, secondo quanto riportato da Latina Oggi nelle pagine di giudiziaria, è stata rimodulata in un obbligo di firma in caserma accogliendo le istanze avanzate dalla difesa. Difesa che, nel contempo, ha presentato anche istanza di patteggiamento: adesso si attendono gli ulteriori sviluppi della vicenda.