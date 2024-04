Tentato omicidio ad Aprilia: cercarono di uccidere una ragazza, fermate due persone

Stamattina i Carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Aprilia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti, a firma del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, nei confronti di due persone ritenute responsabili di concorso di tentato omicidio e detenzione e porto d’arma da sparo.

La donna era stata ferita per errore

Le attività investigative sono state svolte dall’agosto al dicembre 2023, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, hanno permesso di identificare gli autori dell’episodio avvenuto ad Aprilia il 12 agosto 2023, mediante l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco che attingeva una donna che si trovava a bordo di un’auto in compagnia del suo fidanzato che sembra fosse la vera vittima predestinata. Una serie di spari alcuni dei quali hanno raggiunto la ragazza alla gamba sinistra.

I video hanno permesso agli investigatori di risalire agli autori dell’agguato

Secondo le risultanze investigative la giovane, una 25enne, è stata colpita a una gamba da più di un proiettile che si pensa fossero destinati al fidanzato, un 31enne con il quale i due avevano fatto ‘affari’ in passato, tanto da avere 40mila euro in comune sui quali volevano rimettere le mani grazie all’atto intimidatorio. La sequenza è stata immortalata da video di sorveglianza presenti in zona dai quali gli investigatori sono riusciti a risalire ai due.