Terribile incidente sulla Nettunense: si schianta contro un muro, morto Alberto Spila

Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato ieri, domenica 25 giugno, sulla Nettunense. A perdere la vita un uomo a bordo di una Citroen C4 che ha terminato la propria corsa schiantandosi contro il muro che delimita la linea ferroviaria. Un impatto violentissimo, a seguito del quale è deceduto sul colpo.

Incidente mortale a Roma: perde la vita una 26enne, grave un altro ragazzo

L’incidente ieri sulla Nettunense

I terribili fatti sono avvenuti nella serata di ieri. Secondo le prime informazioni, pare che l’uomo abbia avuto un malore mentre era alla guida. Perso il controllo dell’autovettura, l’uomo ha attraversato la Nettunense senza fermarsi e finendo la propria corsa contro il muro che divide la strada dalla stazione ferroviaria. Lungo la strada c’erano altre due vetture che sono state leggermente urtate. Fortunatamente, i rispettivi conducenti sono riusciti a fermare in tempo. Il caso ha voluto che uno di loro fosse un medico, il quale si è poi fermato a prestare soccorso. Tuttavia, per il conducente della Citroen non c’è stato nulla da fare. Fatto scattare l’allarme e giunti sul posto i soccorritori, per l’uomo era ormai troppo tardi e non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.

Chi è la vittima

Si chiamava Alberto Spila l’uomo che ieri ha perso la vita a bordo della propria auto a seguito di un malore fulminante. La vittima ad ottobre avrebbe compiuto 78 anni ma ieri un ben più tragico destino l’ha visto, purtroppo, protagonista. Nel momento dei fatti stava raggiungendo l’incrocio che da via del Genio Civile si immette sulla Nettunense, a Campo di Carne. A seguito del malore però la sua auto non si è fermata allo stop attraversando la strada e urtando altre due vetture a bordo delle quali viaggiavano due giovani romani di rientro dal mare. Originario di Roma, Alberto era sposato ed aveva due figlie e da circa 14 anni si era trasferito con la famiglia in zona Pontoni.