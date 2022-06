The Secret Garden apre i cancelli nella Villa più lussuosa di Aprilia: live music giovani fino a tardi

Il The Secret Garden apre i cancelli nella Villa Ludovica, la più lussuosa di Aprilia sita in Via del Campo 26/b, giovedì 23 giugno dalle ore 22,30.

L’evento ideato dall’Associazione Culturale Cuore Comico in collaborazione con Villa Ludovica eventi per il sano divertimento dei giovani, aprirà con una magnifica inaugurazione la prossima settimana con musica dal vivo.

In città locali simili non ci sono mai stati e con The Secret Garden la vita notturna apriliana giovanile vedrà una svolta.

Inoltre gli organizzatori sono in collaborazione con i volontari della croce rossa, per informare i giovani sulle malattie trasmissibili sessualmente.

Non sarà un solo evento, ma se ne prevedono anche altri per tutta l’estate.

L’evento ha come obiettivo quello di creare una location per il sano divertimento dei giovani.

Nel palinsesto dell’estate 2022 è prevista anche qualche ospitata e che verrà rilasciato di settimana in settimana sui nostri social instagram e Facebook.

Modalità evento

▪️ Ingresso consentito +18