Torna Aprilia Film Festival 2022. Al via le iscrizioni: ecco come partecipare

Torna Aprilia Film Festival 2022.

Siamo lieti di annunciare l’apertura ufficiale del BANDO per la 4°edizione dell’Aprilia Film Festival che si terrà nei giorni 6-7-8 Maggio 2022 ad Aprilia presso il “Teatro Europa” (Corso Papa Giovanni XXIII, 32, 04011 Aprilia LT)

Fondato nel 2018 da Federico Paolini con il nome di Lux Film Festival, dalla Seconda Edizione viene rinominato Aprilia Film Festival per valorizzare il legame con il territorio e dare risalto alla città ospitante

Il progetto nasce grazie all’associazione culturale Cuore Comico e al suo presidente Roberto Mincuzzi, che con il Patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Aprilia e della Proloco, hanno offerto un particolare sostegno all’iniziativa.

Il Festival offre l’opportunità a filmmaker indipendenti e provenienti da tutto il mondo di presentare in anteprima i propri lavori e farli conoscere al pubblico ed ai professionisti di settore. Cortometraggi, Documentari, Film in Animazione, Videoclip Musicali e Web Video le categorie in concorso.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Di seguito i due link per iscrivere la propria opera al Festival.

All’interno troverete il regolamento del Festival e le informazioni riguardanti l’iscrizione.

Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 27 Marzo 2022.

FILMFREEWAY – https://filmfreeway.com/apriliafilmfestival

FESTHOME – https://filmmakers.festhome.com/it/festival/aprilia-film-festival

Per qualsiasi informazione potete contattare l’organizzazione del Festival al seguente indirizzo email apriliafilmfestival@gmail.com

Segui i nostri social per rimanere aggiornato

INSTAGRAM – @apriliafilmfestival

FACEBOOK – @apriliafilmfestival