Tragedia alla stazione di Campoleone, muore persona investita da un treno

Tragedia sulla rete ferroviaria laziale, dove una persona è stata investita e uccisa sui binari nei pressi della stazione di Campoleone. Il triste episodio ha portato il traffico ferroviario locale nel caos, con il blocco delle linee sulla Roma-Napoli e la regionale Roma-Nettuno. Sulla vicenda, al momento la Polfer sta cercando di ricostruire le dinamiche che hanno portato a questo gravissimo incidente.

Persona investita sui binari del treno nei pressi della stazione di Campoleone

L’episodio, secondo le fonti in nostro possesso, si sarebbe verificato intorno alle 10.20 di questa mattina. Per intervenire sulla persona, risultata essere un giovane apriliano, è stata richiesta la chiusura del transito ferroviario attraverso le linee che passano dalla stazione che si trova nella provincia di Latina, tra le località di Lanuvio e Aprilia. Sono state bloccate, nei fatti, le corse che da Roma andavano verso Nettuno e Formia, oltre quelle provenienti dall’opposto senso di marcia.

L’incidente ferroviario tra Lanuvio e Aprilia

Secondo le nostre fonti, l’investimento sarebbe avvenuto proprio all’interno della stazione di Campoleone, in dinamiche però ancora tutte da chiarire. L’incidente, come prevedibile, ha generato un blocco dell’intero sistema ferroviario laziale, considerato come dalla stazione passano i treni regionali e intercity che partono dalla Capitale o vanno verso la Città Eterna dal Mezzogiorno d’Italia.

Bloccato il treno in direzione Napoli

Alle 10.30 passata, amara sorpresa per i passeggeri che andavano col treno in direzione di Napoli: la loro linea è stata interrotta in prossimità del comune di Pomezia, per permettere gli interventi di salvataggio alla stazione di Campoleone. I numerosi passeggeri del mezzo, invitati a scendere dal treno dal personale di bordo, hanno dovuto proseguire la corsa per la Campania a bordo di una navetta bus. Autobus che, secondo le testimonianze dei diretti interessati, sarebbe passato solamente dopo più di un’ora, creando notevoli disagi soprattutto a quelle persone che si muovevano su ferro per motivi di lavoro.