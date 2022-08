Tragedia sulla Casilina: 11enne falciato da un Suv, è gravissimo

Un tremendo incidente quello che si è verificato oggi su via del Torraccio di Torrenova, all’intersezione con via Casilina. Qui intorno alle 13 il conducente di un’auto Seta Ateca, 51 anni, ha travolto un bambino sulla carreggiata in direzione Roma per poi finire la propria corsa abbattendo un semaforo. Il bambino è rimasto gravemente ferito e trasportato al Bambin Gesù in codice rosso.

Terribile incidente sulla Casilina: i fatti

Il terribile sinistro è avvenuto oggi poco prima delle 13 in via del Torraccio di Torrenova, in zona Torre Maura. Qui, come anticipato, un Suv avrebbe travolto un ragazzo sulla carreggiata in direzione Roma per poi finire contro un semaforo.

La vittima

A seguito del violento impatto la vittima, un bambino di 11, è volato sull’asfalto per diversi metri ricadendo poi rovinosamente a terra. Anche il conducente ha riportato alcune lesioni lievi e trasportato al Policlinico Casilino. Per lui sono stati richiesti esami tossicologici di rito.

Le indagini

Al momento sono in corso i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto, sul posto è intervenuta la Polizia Locale del VI Gruppo Torri.