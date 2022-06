Tragico incidente ad Ardea: morto 50enne di Aprilia

Si è schiantato con il suo scooter mentre percorreva via Laurentina, nel tratto in cui prende il nome di via Severiana, ad Ardea. Per lui, Massimiliano Gentilezza, 50enne di Aprilia, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, senza però riuscirci. L’uomo era morto sul colpo. E’ successo nella notte del 14 giugno.

L’incidente

I rilievi dell’incidente, autonomo, sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Anzio. La dinamica è ancora al vaglio dei militari. Dovrà essere accertato se la causa possa essere stata un malore o altro.

Ad accorgersi dell’uomo riverso a terra accanto al suo scooter un passante, che ha dato immediatamente l’allarme. La salma del 50enne, che risiedeva in zona La Cogna, è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Verrà infatti effettuato l’esame autoptico per stabilire l’esatta causa della morte e capire se l’incidente è stato provocato da un improvviso malore dell’uomo o se possano esserci altre motivazioni.