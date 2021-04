Terribile incidente ad Aprilia dove, nella serata di ieri, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente.

Scontro tra auto e moto ad Aprilia

L’incidente è avvenuto su via delle Regioni, all’incrocio con via Piemonte. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il motociclista, rimasto ferito in maniera più seria. Sul posto sono giunti in breve tempo i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Aprilia e una volante dei Carabinieri.