Virtus Bk Aprilia: tanto impegno ma pochi risultati contro l’Albano Bk Club

La Virtus domina per gran parte del match ma ancora una volta non raccoglie i frutti sperati. Albano espugna il PalaRespighi per 67-70 dopo aver sempre rincorso, da riconoscere la determinazione dei ragazzi di coach Ippoliti che non hanno mai mollato.

La prestazione della Virtus è stata di valore, per lunghi tratti Puleo e compagni sono stati padroni del campo, gestendo la gara in maniera intelligente e senza troppi affanni. Alla fine del terzo periodo la Virtus era sopra di 11 (55-46), malgrado l’assenza del suo uomo più in forma, Cencioni.

Nell’ultimo quarto invece la situazione si ribalta: a 5 minuti dal termine sul 64-54, la Virtus non riesce a chiudere il match, scelte scellerate e frettolose permettono alla squadra ospite di realizzare un parziale di 3-16 che mette fine agli sforzi virtussini di portare a casa la vittoria davanti ai propri tifosi.

Virtus Bk Aprilia, tanto impegno ma pochi risultati

Il commento a fine gara di coach Zuppante: “Non siamo stati in grado di chiuderla, alcune scelte sbagliate ci hanno portato a sciupare quanto di buono fatto durante la gara. Pur tirando 8 su 37 da tre e 9 su 19 ai liberi, la vittoria era alla nostra portata”.

Parziali: 16-18/21-13/ 18-15/ 12-24

Virtus Bk Aprilia: Brignone, Francesconi 12, Romagnoli 5, Alessandrini 5, Savioli 7, Brunetti 4, Scarnati 14, Bruni, Sessa 2, Puleo 10, Milani 10.

All. Zuppante

Albano Bk Club: Gabrieli 10, Ricchiuto, Coluzzi 13, Scascitelli 11, Tabbi 22, Purificato 2, Novelli 4, Giannotti, Cianfanelli 8, Casciotti, Fanelli n.e., Caretta n.e.

All. Ippoliti

Melania Orazi