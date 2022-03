Ardea, 120.000€ per la mitigazione del dissesto idrogeologico: lavori in corso

Al via il terzo progetto per la mitigazione del dissesto idrogeologico ad Ardea, in viale Lazio.

«Gli interventi – annuncia l’Amministrazione – serviranno a raccogliere le acque provenienti dalla parte alta di Colle Romito e convogliarle verso i fossi, per evitare il ripetersi dei disastri degli ultimi anni che hanno causato addirittura la sparizione di una intera strada finita in mare».

120mila euro per i lavori

«I lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico – prosegue l’amministrazione – sono possibili in virtù della pianificazione svolta negli ultimi anni da questa Amministrazione che ha permesso il reperimento e l’utilizzo dei fondi del Ministero degli Interni. Si tratta di circa 120.000 €.

L’obiettivo – conclude il Comune – è quello di mettere in sicurezza il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Continuiamo a lavorare per ricostruire la nostra città».