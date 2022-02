Ardea, 2 milioni di euro per rifare viale Nuova Florida

Viale Nuova Florida, ad Ardea, finalmente si rifà il look: niente più buche né allagamenti. “I 900 mila euro per la raccolta acque nella parte alta di viale Nuova Florida – che serviranno a risolvere il problema degli allagamenti che da decenni devastano il quartiere – finanziano il secondo dei tre progetti che interessa quest’area”, dichiara l’assessore Alessandro Possidoni.

A questi finanziamento si aggiunge a quello da 275 mila euro per l’area di Rio Verde, ormai prossimo all’inizio dei lavori.

Entrambi fanno parte di un disegno generale più ampio, che include la raccolta delle acque ed il rifacimento del manto stradale di tutto viale Nuova Florida e di via Sassari, che porteranno alla riqualificazione dell’intero asse che attraversa il quartiere. “Infatti – spiega Possidoni – ai due progetti se ne aggiunge un terzo da 1 milione di euro, completamente finanziato con fondi comunali recuperati da questa Amministrazione, che servirà a completare l’intera arteria”.

Viale Nuova Florida: 2 milioni di euro in totale per il rifacimento

Si arriva così a una spesa totale che supera i due milioni di euro per il rifacimento della strada.

“L’iter programmatico di questa grande opera parte nel 2019 – prosegue l’assessore – con la presentazione della documentazione per la richiesta di finanziamento al Ministero. I soldi sono arrivati nel febbraio 2021 dopo una lunga trafila, rallentata da diversi fattori incluso il periodo di pandemia. A Marzo finalmente partiranno i lavori che porteranno alla riqualificazione di Nuova Florida e risolveranno l’annoso problema degli allagamenti che da decenni creano ingenti danni. Nonostante gli oltre 20 milioni di debiti ereditati, questa Amministrazione ha lavorato per risollevare il nostro territorio”.