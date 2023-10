Ardea, 50 nuove telecamere per ampliare la video-sorveglianza: presentato progetto in Regione (da 260mila euro)

Potenziamento della video-sorveglianza ad Ardea, la Giunta comunale ha deliberato l’approvazione di un progetto da 261.000 euro che verrà ora presentato in Regione. Si tratta dell’ampliamento e dell’innovazione del sistema di controllo cittadino che andrà a interessare, secondo quanto si apprende, siti strategici del territorio.

Ad approvare il documento, consultabile qui online, è stata martedì scorso 16 ottobre la Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Maurizio Cremonini. Adesso l’iter prevede la presentazione in Regione del progetto nella speranza che arrivi l’ok e portare così sotto la Rocca questi fondi; ecco intanto qualche particolare in più.

Il progetto

L’iniziativa, si legge, ha l’obiettivo di “realizzare un sistema di controllo e governo del territorio orientato alla pubblica sicurezza, da realizzarsi nelle aree urbane del Comune di Ardea“.

“A seguito di un’analisi come Delegato di Tor San Lorenzo in collaborazione con il Sindaco, la Polizia locale e Servizi Sociali e gli uffici tutti – spiega a questo proposito Antonella Cofano – analizzando la situazione di emergenza del nostro territorio ed in particolare gli allarmi lanciati dalla popolazione e dai commercianti di Tor San Lorenzo, si è convenuto di installare per la sicurezza dei nostri Cittadini delle telecamere di ultima generazione in aggiunta a quelle già esistenti”. I nuovi occhi elettronici verrebbero quindi collegati al Centro di controllo presso la sede della polizia locale di Ardea con lo scopo di incrementare la sicurezza sul territorio, anche in ottica di prevenzione.

Dove verrebbero posizionate le telecamere

Complessivamente parliamo di 50 nuove telecamere (27 fisse, 14 di osservazione e 9 specifiche per la lettura delle targhe) che andrebbero a coprire alcuni punti strategici del territorio aggiungendosi come detto a quelle già esistenti. Ecco dove verrebbero posizionate/utilizzate: