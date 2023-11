‘Doppio’ rogo tossico ad Ardea, brucia vasta discarica abusiva: incendio domato dopo 10 ore (FOTO)

Maxi incendio ieri ad Ardea, a fuoco una vasta discarica abusiva. Sul posto hanno lavorato fino a tarda serata i Vigili del Fuoco. Ecco cosa è successo.

Pomeriggio di ‘fuoco’ sul territorio rutulo teatro di due distinti roghi – ma in realtà collegati tra loro e tossici per di più – divampato lungo un sito di abbandono di rifiuti. A bruciare praticamente ogni sorta di rifiuto. Il primo episodio è stato registrato nell’area di Via di Valli di Santa Lucia, zona Salzare, collegato ad un secondo, in Via Monte Cesauro. In tutto, per estinguere le fiamme, sono state necessarie ben 10 ore di intervento complessive.

Roma, incendio in una casa al Prenestino: donna nuda non vuole essere salvata dalle fiamme (ilcorrieredellacitta.com)

Incendio ad Ardea: la cronaca

L’intervento è stato oltremodo complesso considerando che le fiamme hanno interessato una lunga striscia di rifiuti abbandonati, tra cui ci sarebbero anche parti di carcasse d’auto, abbandonati tra Via Monte Cesauro e Via Valli di Santa Lucia. La segnalazione è scattata quando erano da poco passate le 14.30 di ieri, giovedì 16 novembre 2023. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Pomezia con l’ausilio di due autobotti VF ed il Nucleo CRRC (il mezzo di soccorso di primo intervento per tutti gli aspetti relativi ai pericoli derivanti da sostanze chimiche pericolose, nocive o inquinanti nonché radioisotopi, ndr). Le operazioni sono andate avanti fino a dopo mezzanotte. A bruciare sono stati diversi tipi di materiali e rifiuti di tutti i generi gettati in questa discarica abusiva. Sul posto presenti come detto anche i Carabinieri e il NOAL della Protezione Civile di Pomezia.

Roma, paura nella notte, incendio nel magazzino di un supermercato: persona salvata dai Vigili del Fuoco (ilcorrieredellacitta.com)