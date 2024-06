Ardea: “Abbiamo sentito una forte esplosione”, decine di segnalazioni al 112, ma è giallo

Un forte boato ha scosso la serata di ieri sul litorale romano, momenti di paura ad Ardea. Tam tam social tra i residenti: “Ma cosa è successo?”. L’allarme dal quartiere della Nuova Florida: sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

“Cosa è successo? Avete sentito?”, le domande sono sempre le stesse in ogni gruppo social della zona di Ardea. Ieri sera, domenica 16 giugno 2024, una fortissima esplosione ha scosso il Comune alle porte di Roma. Secondo le prime testimonianze dei residenti il boato sarebbe riconducibile a Via Trieste: ma cosa è stato a causarlo?

Cosa è successo ad Ardea ieri sera? E’ giallo

Al momento è davvero un giallo quanto accaduto effettivamente. Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione i Vigili del Fuoco, dopo le tante chiamate inoltrate dai residenti, avrebbero effettivamente eseguito un intervento in Via Trieste attorno alle 22.35, intervento durato all’incirca 20 minuti non trovando però in strada né fumo, né fiamme.

Boato sentito a diversi isolati di distanza

Come detto in apertura però sono stati davvero tanti i messaggi postati sui social per capire cosa fosse successo. Anche perché il boato si è avvertito a diversi isolati di distanza con segnalazioni, tanto per avere un’idea, anche dal quartiere di Campo Jemini (Pomezia). In generale tuttavia da tutte le vie adiacenti – e non – a Via Trieste alla Nuova Florida sono state chieste informazioni. Ancora adesso però non è chiara la natura della forte esplosione causata.