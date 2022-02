Ardea, aggredita studentessa davanti alla scuola: 13enne finisce al pronto soccorso

Brutto episodio di bullismo questa mattina ad Ardea, nel piazzale esterno antistante la scuola media “Virgilio” di via Laurentina. Una studentessa di appena 13 anni è stata aggredita mentre attraversava il parcheggio pubblico appena al di fuori della scuola. L’aggressione è avvenuta ad opera di tre ragazzi, tutti minorenni.

Ardea, studentessa aggredita davanti alla scuola

Da quanto risulta, il più grande avrebbe 17 anni, mentre gli altri due sono di poco più giovani. La ragazza, che frequenta la terza media, è rimasta ferita. E’ stata soccorsa prontamente e portata al San Anna di Pomezia, dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in 5 giorni.

Tra le persone presenti c’è chi dice che gli aggressori avevano anche un coltello. Il triste fatto è accaduto poco prima delle 8:30. I tre ragazzi sono arrivati a bordo di un’automobile, non si sa guidata da chi. Dopo essere scesi hanno puntato la ragazza e l’hanno aggredita, dando così seguito a una serie di messaggi e minacce che andavano avanti ormai qualche tempo, come riferisce il padre, che ha denunciato tutto ai Carabinieri della locale Tenenza.

13enne aggredita davanti alla scuola: studentessa sotto choc

Il genitore, sconvolto dall’accaduto, ha infatti presentato ai militari il cellulare della figlia, dove la ragazza da giorni riceveva messaggi insistenti da parte degli aggressori. La giovane studentessa, che prima abitava ad Ardea, che da qualche tempo è residente con la famiglia a Fossignano. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo, per raccogliere le prime informazioni e testimonianze su quanto accaduto.

Sotto choc la studentessa, portata in caserma dopo essere stata refertata in ospedale. Sono in corso le indagini per capire chi siano gli aggressori e i motivi dello stalking e dell’aggressione alla 13enne.