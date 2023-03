Ardea, altro trionfo per Altrocheinpasto: è pizzeria stellata, Fabio Alveti 1° in classifica

La pizzeria ‘Altrocheimpasto’ di Ardea conquista un altro riconoscimento. Stavolta dopo aver ricevuto una visita ispettiva, su incarico della dirigenza della “Guida Peperoncino Rosso”, la Pizzeria d’asporto situata in via Camillo, 11 ad Ardea, ha ottenuto il titolo di Pizzeria Stellata. Un risultato che si somma a ad altri prestigiosi premi vinti dal locale, il 7 aprile del 2023 ha infatti conquistato un eccellente primo posto nel Campionato mondiale di ‘pizza senza glutine’.

Altrochepizza è un’avventura nata nel 2016

Una conferma per il locale di ristoro e per gli abitanti della cittadina che lo sostengono con grande entusiasmo e festeggiano gli ottimi risultati che consegue grazie alla passione e all’amore per la pizza. Un’avventura che è nata nel 2016, quella di Altrocheimpasto, dall’idea di Fabio Alveti che ha deciso di rimettersi in gioco seguendo la sua passione per la pizza italiana. Ha seguito vari corsi di formazione e master, ha fatto esperienza per poi mettersi in gioco con una nuova sfida: l’apertura di una pizzeria ad Ardea.

La partecipazioni a trasmissioni e i riconoscimenti

Il suo successo è segnato da partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive tra le quali Uomini e Donne, il Boss delle Pizze e Materpizza champion, ma anche da vari riconoscimenti: Campionato Mondiali Pizza, Pizza Doc, Masterpizza champion e non ultimo, novembre 2019 è stato vincitore gara social del MPC5 e, nel settembre 2020 ha vinto l’European Pizza Competition, Pizza Senza Frontiere e tanti altri.

L’impegno per rispondere alle esigenze dei clienti

L’impegno del maestro pizzaiolo è costante, la voglia di crescere e migliorarsi è incessante. Oltre ad aver investito le proprie energie per realizzare una pizza senza glutine per rispondere alle esigenze della clientela celiaca, ha anche fatto un vero e proprio studio sull’impasto della pizza, a lunga maturazione, su misura per adattarsi ai gusti e ai sani vizi di ogni cliente, celiaco e non, pensando anche alla sua salute. Si tratta di risultati che Altrochepizza ottiene grazie all’impiego di prodotti made in Italy.