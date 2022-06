Ardea, ancora a fuoco rifiuti tossici: colonna di fumo nero nel cielo (FOTO)

Ancora un devastante incendio ad Ardea, nella zona delle Salzare. Le fiamme hanno iniziato a divampare nel tardo pomeriggio di oggi, 3 giugno, nei campi intorno a via dei Colli Marini. A prendere fuoco le discariche a cielo aperto che si trovano nella zona, divenuta ormai terra incontrollata. Bruciati pneumatici e guaine bituminose che erano state precedentemente gettate da sconosciuti.

Qualche giorno fa nello stesso punto un altro enorme incendio aveva visto vigili del fuoco e protezione civile impegnati per oltre 5 ore nelle opere di spegnimento. Oggi una densa nube di fumo nero si è levata in cielo, visibile da un lato fino al mare, dall’altro fino alla Rocca.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare le fiamme. I cittadini, esasperati, non sanno più come fare per cercare di arginare il fenomeno e chiedono maggiori controlli. “Con l’estate, come ogni anno, sono arrivati anche gli incendi. Ogni giorno ce n’è uno. Non se ne può già più. Così si fanno scappare i pochi turisti che ci sono”.