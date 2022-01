Ardea, apre un nuovo centro Amazon: lavoro per oltre 200 persone, ecco come candidarsi

Buone notizie ad Ardea e per i suoi cittadini perché presto aprirà un nuovo centro di distribuzione di Amazon che permetterà di creare al grande colosso, entro tre anni di apertura, oltre 200 posti di lavoro a tempo indeterminato. Posti di lavoro che si andranno ad aggiungere agli oltre 13.000 già creati nel Paese.

Amazon apre un nuovo centro ad Ardea

Il nuovo centro sarà operativo entro la prossima primavera e integrerà sistemi di risparmio energetico riducendo l'impronta ambientale.

“La struttura – spiegano – avrà un impatto sostenibile e sarà alimentata attraverso pannelli solari e sistemi ad alto risparmio energetico in linea con il Climate Pledge, con cui Amazon si impegna a raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi”.

Amazon ad Ardea

“Siamo orgogliosi ed entusiasti di espandere la nostra attività con un nuovo centro di distribuzione in Lazio”, ha affermato Filippo Fulloni, responsabile del nuovo sito logistico. “Negli ultimi dieci anni abbiamo investito in modo significativo nel Paese e abbiamo assunto oltre 13.000 talenti che ricevono un salario competitivo e numerosi benefit sin dal primo giorno”. Un risultato confermato dal recente studio di The European House – Ambrosetti che, analizzando i bilanci delle grandi aziende private in Italia, ha indicato Amazon come la società che ha creato più posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni in termini assoluti. “Questo nuovo investimento – ha aggiunto Fulloni – rappresenta un’ulteriore prova del nostro impegno nei confronti delle persone e delle comunità in Italia e ci consentirà di creare oltre 200 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, potenziare la nostra rete di consegne e fornire un servizio ancora più efficiente ai clienti”.

Ecco come candidarsi

È già possibile candidarsi sul sito www.lavora-con-amazon.it alle posizioni di operatore di magazzino presso il nuovo centro di distribuzione. I dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.680 lordi, tra i più alti del settore, pari all’8% in più rispetto a quanto previsto dal CCNL, e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni. Amazon offre ai propri dipendenti ulteriori opportunità come il programma Career Choice, che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali per quattro anni. Per saperne di più sul lavorare in Amazon, i ruoli offerti, l’ambiente di lavoro, le opportunità di crescita professionale, la sicurezza e il coinvolgimento nella comunità, ulteriori informazioni sono presenti al seguente link: https://www.aboutamazon.it/workplace/.

Le parole del sindaco di Ardea sul nuovo centro Amazon

“Quando una grande azienda decide di investire sul territorio, rispettandone le peculiarità e garantendo occupazione, soprattutto giovanile, è sempre la benvenuta. Nel caso di Amazon, siamo di fronte a una grande opportunità di crescita per Ardea: nel centro di distribuzione, infatti, lavoreranno oltre 200 persone, con contratti a tempo indeterminato. Una risposta concreta alla crisi economica che, purtroppo, da anni attanaglia l’Italia – dichiara il Sindaco di Ardea, Mario Savarese – Non solo: l’occhio di riguardo che gli investitori hanno verso l’ecosistema territoriale, con basso impatto ambientale delle opere in corso di realizzazione, grande efficienza energetica e ‘ristori’ in termini di interventi di arricchimento del patrimonio arboreo rende il nuovo polo logistico un punto di partenza per ulteriori investimenti sul nostro territorio. L’auspicio è che le tematiche della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente possano essere incrementate sempre di più a tutela del futuro del nostro territorio”.

Il sito di Ardea sarà il terzo centro di distribuzione e la settima struttura aperta da Amazon nel Lazio, regione in cui l’azienda ha già creato 2.700 posti di lavoro a tempo indeterminato. L’azienda, infatti, ha già aperto un centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Roma, due centri di distribuzione a Colleferro (RM) e a Passo Corese (RI) e tre depositi di smistamento situati a Pomezia (RM), Roma Settecamini e Roma Magliana.