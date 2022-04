Ardea: auto si schianta contro l’albero, ragazza finisce in Ospedale (FOTO)

Brutto incidente oggi ad Ardea che ha coinvolto un veicolo finito contro un albero. E’ successo in Via Strampelli intorno alle 13.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Nel sinistro è rimasta ferita una ragazza che è stata portata in ospedale in ambulanza. Presenti anche i Carabinieri di Ardea.

Incidente in Via Strampelli oggi 16 aprile 2022

Stando a quanto ricostruito l’auto aveva imboccato Via Strampelli da Via Laurentina quando ha perso improvvisamente il controllo ed è finita contro l’albero. A prestare i primi soccorsi anche il conducente di un altro veicolo che, procedendo in direzione opposta, ha incrociato la macchina condotta dalla ragazza. Tra le ipotesi alla base dell’incidente – che sono comunque ancora in fase di accertamento – anche l’alta velocità.

Ragazza ferita nell’incidente ad Ardea

Ad avere la peggio nel sinistro è stata, come detto in apertura, una giovane che si trovava da sola in auto. Caricata su una barella è stata trasportata in Ospedale per ricevere le cure del caso. Al momento le sue condizioni di salute non sono note (ma non sarebbe in pericolo di vita dalle prime informazioni raccolte).