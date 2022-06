Ardea baciata dalla fortuna, centrata la cinquina del VinciCasa: vinti 500.000 euro

Ardea baciata dalla fortuna. Nell’estrazione di venerdì 10 giugno, nella cittadina del litorale romano, è stata centrata la cinquina vincente del VinciCasa. Si tratta della formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il fortunato – o la fortunata – ha vinto il premio più alto messo a disposizione dal gioco, del valore di ben 500.000 euro. Precisamente si tratta di una casa + 200.000 euro in denaro.

Cinquina fortunata del VinciCasa ad Ardea: la combinazione vincente

Il “5” è stato centrato a Ardea, in provincia di Roma, presso il punto vendita Sisal Unica s.r.l. situato in Largo San Lorenzo numero 67, con una schedina “Tastiera”.

Curiosi di conoscere la combinazione vincente? Eccola qui: 4 – 11 – 20 – 22 – 25.

Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 178 le case vinte e assegnate ad altrettanti fortunati giocatori.

I premi

La persona che ha giocato questi numeri “baciati dalla fortuna” ora potrà scegliere la casa dei suoi sogni. Potrà acquistare la casa che desidera in massima libertà, su tutto il territorio nazionale, e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.

Ma vediamo bene in cosa consiste e come è suddiviso il premio.

Il premio di prima categoria – 5 numeri su 40 – è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti:

200.000 euro corrisposti subito, in denaro. Il vincitore potrà utilizzare questa somma di denaro come preferisce, senza alcun vincolo.

300.000 euro, ovvero la restante parte, dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

