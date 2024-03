Ardea, blitz antiabusivismo alle Salsare: fioccano le denunce

Un blitz dei Carabinieri della Compagnia di Anzio coadiuvati dal personale della Polizia Locale di Ardea, nell’area delle “Salzare”, in località Marina Tor San Lorenzo, ha portato, nella giornata di ieri, venerdì 15 marzo, a dieci denunce.

I militari hanno redatto informativa di reato, inviata all’autorità giudiziaria competente, nei confronti di due italiani e otto nomadi di origine bosniache, gravemente indiziati dei reati di invasione di terreni ed edifici in concorso, deturpamento di terreno destinato ad uso pubblico, abuso edilizio e realizzazione di opere in area vincolata.

I controlli degli uomini dell’Arma d’intesa con i Vigili urbani hanno portato a rinvenire l’allestimento di case di fortuna e la sosta camper nella zona che hanno fatto scattare ulteriori indagini.

I controlli nei camper e nelle case abusive

I dieci soggetti, sono stati controllati in parte all’interno di camper e altri all’interno di abitazioni, costruite abusivamente su un’area vincolata nei pressi di Via Valli di Santa Lucia. Tutti gli occupanti hanno poi abbandonato l’area, spostando dalla zona anche i camper in questione. Per ragioni di opportunità, a causa dello stato di necessità di alcuni occupanti delle predette strutture, tra cui invalidi e minori, non si è proceduto con il sequestro preventivo degli immobili ma, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, solo con il deferimento dei dieci soggetti.

Il sequestro scatterà dopo aver ricollocato i soggetti che rientrano nelle fasce deboli

Gli immobili saranno sequestrati a seguito di ricollocazione dei soggetti rientranti nelle cosiddette fasce deboli. Nel corso delle operazioni il personale intervenuto non ha registrato alcuna criticità

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza passata in giudicato.