Ardea, centro anziani ancora chiuso e ‘vandalizzato’, l’Ass. Quartuccio: “Danni sistemati e installato antifurto”

Stanno facendo molto rumore ad Ardea i casi di due strutture che sembravano ormai pronte all’apertura ma che invece, oltre a non essere ancora funzionanti, sono state interessate paradossalmente da alcuni danni. Stiamo parlando del centro diurno per persone disabili e del centro anziani, entrambi situati alla Nuova Florida, la cui apertura è attesa da tempo. Nel quartiere infatti – così come per tante altre aree della Città – i servizi pubblici, eccezion fatta per le scuole, sono oltremodo carenti, per questo l’attivazione di queste due strutture andrebbe a rispondere a delle precise esigenze sociali della popolazione che per adesso possono essere soddisfatte soltanto altrove. Ma oltre al fatto di risultare ancora chiuse come detto recentemente si è aggiunta l’ulteriore beffa di alcuni danni registrati al loro interno: nel primo caso dovuti ad un guasto, con un costo stimato attorno ai 10mila euro, nel secondo, come ha documentato il nostro giornale, per l’azione dei vandali. Facendo scoppiare la polemica.

Il caso del centro anziani ad Ardea ancora chiuso e danneggiato dai vandali

Del centro diurno disabili alla nuova Florida ce ne siamo occupati nei giorni scorsi in questo articolo. In questa sede cerchiamo di fare invece il punto della situazione sul centro anziani, una struttura dal passato travagliato ma che, negli ultimi tempi, sembrava finalmente pronto alla sua riapertura. Ultimati i lavori all’interno dell’immobile i cittadini aspettavano con ansia l’attivazione del servizio: ma così purtroppo non è stato. Non solo: lo scorso 5 marzo si è scoperto che all’interno della struttura erano riusciti ad entrare dei vandali i quali, sfruttando i buchi e le aperture – mai sistemate – presenti nella recinzione esterna, avevano provocato ingenti danni. Un episodio che ha sollevato diverse polemiche dato che da più parti era stata chiesta la messa in sicurezza dell’area per non vanificare proprio i lavori di ristrutturazione all’immobile.

Centro Anziani Nuova Florida, risponde l’Assessore Alessandro Quartuccio

Sulla questione abbiamo allora interpellato l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Ardea Alessandro Quartuccio. “Quest’opera è stata iniziata e finanziata nel corso della passata Amministrazione con interventi che però, tengo a precisare, hanno interessato soltanto l’immobile. I lavori in questo senso sono stati ultimati tra giugno e luglio 2022 mentre nulla invece era stato fatto o predisposto dalla passata Giunta per la parte esterna, recinzione compresa. Il Comune poi, con la Determina 1.896 di fine novembre scorso, ha firmato la fine dei lavori, sempre riguardanti l’immobile, e il mese successivo sono stati erogati all’Ente i fondi richiesti in precedenza”, ci spiega l’Assessore. “A seguito dei danni provocati dai vandali siamo intervenuti nella struttura per sistemare le parti danneggiate. Il costo di riparazione è stato di poche migliaia di euro”.

Antifurto e messa in sicurezza

“Inoltre – prosegue Quartuccio – stiamo installando un antifurto anti-intrusione con videosorveglianza che sarà collegato alla locale stazione dei Carabinieri. In questo modo ulteriori incursioni indebite saranno scongiurate”. Dopodiché c’è il tema della messa in sicurezza della recinzione perimetrale. “Abbiamo predisposto l’installazione di nuovi pali e della nuova recinzione come soluzione nel breve periodo. L’idea è quella di realizzare in futuro una delimitazione in muratura ma chiaramente l’intervento richiede somme più cospicue; per questo stiamo lavorando con gli Uffici in modo tale da reperire le somme necessarie per l’intervento. Ad ogni modo, terminati questi interventi la struttura dovrebbe finalmente essere affidata per la sua gestione e quindi essere messa a disposizione della cittadinanza”. Insomma, tutto bene (speriamo) quel che finisce bene anche se resta tuttavia l’amaro in bocca per essersi ritrovati a spendere delle somme per riparare dei danni che, probabilmente, si sarebbero potute evitare mettendo prima in sicurezza l’area. E in tal senso, a nostro avviso, responsabilità sembrano esserci state da entrambe le Amministrazioni.

Foto scattate a fine marzo 2023