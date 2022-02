Ardea, comune cardio protetto: installato defibrillatore in via Salvo D’acquisto

Ardea fa un altro passo avanti per diventare un comune cardio protetto. Come programmato, questa settimana è stato installato un defibrillatore automatico al secondo piano della sede comunale di Via Salvo D’Acquisto.

Installato defibrillatore ad Ardea

«Con l’installazione di questo primo defibrillatore ad Ardea abbiamo iniziato il nostro percorso per diventare un Comune cardioprotetto». Dichiara l’Assessore Alessandro Possidoni, che ha seguito il progetto. «L’importanza di avere a disposizione un defibrillatore automatico è confermato da vari studi e, in moltissimi Comuni, si sta diffondendo la cultura della cardioprotezione visto che, in alcuni casi, l’unico trattamento efficace per affrontare un arresto cardiaco è una rapida e precoce defibrillazione

Sei dipendenti del Comune verranno formati dalla ditta GM Servizi per l’utilizzo del defibrillatore. Nella seconda fase del progetto identificheremo una zona del territorio accessibile e videosorvegliata in cui poter installare un altro defibrillatore ed altre persone (per esempio attività commerciali limitrofe) saranno formate per l’utilizzo. L’obiettivo generale della nostra Amministrazione è non solo sensibilizzare i cittadini nella prevenzione delle malattie cardiovascolari – conclude Possidoni – ma anche ad essere pronti ad intervenire qualora la situazione lo renda necessario».