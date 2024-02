Ardea: “Correte stanno sparando ai cani”, minacce e lite tra vicini, intervengono i Carabinieri

Giallo ad Ardea teatro di una accesa lite tra vicini di casa ieri pomeriggio. Nella circostanza sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro alcuni cani. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Si sta cercando di far luce su un inquietante fatto di cronaca verificatosi ieri nel territorio di Ardea, sul litorale, in provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito nel primo pomeriggio di lunedì 19 febbraio sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco verso due cagnolini facendo scattare l’allarme. La segnalazione è partita da alcuni vicini che, vedendo la macabra scena, hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine.

Spari ad Ardea: cosa è successo in Via Enotria

Ed è qui che la vicenda si tinge di giallo. Innanzitutto perché gli animali che sarebbero stati colpiti, come appreso dalla nostra Redazione, non sarebbero stati ritrovati. Da capire quindi se siano rimasti soltanto feriti o, peggio, uccisi e fatti sparire. Il tutto è accaduto in Via Enotria, non distante da Via della Cancelliera. al confine con i castelli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che adesso indagano sull’accaduto. Tra le ipotesi alla base dell’accaduto c’è quella di una lite tra vicini di casa poi degenerata, oppure di un diverbio scoppiato proprio a seguito degli spari: i colpi di fucile, questa l’arma utilizzata, sarebbero stati esplosi ad ogni modo verso alcuni cani.

Due le persone identificate dai Militari, ovvero i presunti protagonisti della lite, una delle quali sarebbe stata trovata con le mani sporche di sangue. Si tratta di un 60enne e di un 35enne, entrambi italiani, da capire se proprietari degli animali (o almeno uno dei due) meno. Nei concitati momenti successivi agli spari anche altri residenti sarebbero intervenuti finendo al loro volta minacciati.