Ardea, striscione di CasaPound: «Buche e allagamenti, litigi in Comune senza prendere provvedimenti»

«Con il ritorno delle piogge i cittadini di Ardea sono nuovamente costretti a far fronte all’ennesima emergenza in tema di viabilità», a spiegarlo in una nota è il movimento stesso. «Gran parte delle strade del comune rutulo sono infatti colme di buche in ogni senso di marcia per citarne alcune delle più colpite il Viale Nuova Florida, Via Santa Marina fronte cimitero, Via di campo Selva».

«Nel quartiere Marina di Ardea la situazione è ancor più preoccupante – continua la nota – in questi giorni si sono registrati vari allagamenti nei confronti delle abitazioni ed ancora oggi entrambe le corsie del lungo mare sono invase dall’acqua. Poco o nulla si è fatto per prevenire questa situazione ed ancor meno per far fronte a questa emergenza, forse il municipio è troppo impegnato a difendere una maggioranza ad oggi sul filo del rasoio».

«Ogni giorno si registrano automobilisti in panne vittime delle buche – conclude alla fine il movimento – Il limite dei 30 km orari non basta e non è un deterrente, servono interventi di manutenzione immediati per riportare la situazione alla normalità in breve tempo».