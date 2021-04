Coronavirus Ardea: salgono a 465 i casi attualmente positivi, 32 le vittime da inizio pandemia

Coronavirus Ardea, sono 465 i casi attualmente positivi registrati in città. L’ultimo report – di tre giorni fa – aggiunge purtroppo altre due vittime portando a 32 i decessi da inizio pandemia. Sul fronte contagi la situazione si mantiene abbastanza stabile con soli 16 nuovi casi rispetto all’aggiornamento del 29 marzo e solo un positivo in più confrontando il dato del 5 aprile. Ventisette le persone ricoverate, 436 quelle in isolamento domiciliare.