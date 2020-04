Coronavirus, contagi in netto calo nel Lazio: ecco la mappa aggiornata dei dati

Sono 75 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio.

Coronavirus nel Lazio, il bollettino del 28 aprile

“Oggi registriamo un dato di 75 casi di positività e prosegue un andamento in discesa e sotto i 100 casi e un trend al 1,1%. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 552 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. I decessi nelle ultime 24h sono stati 17 e sono prevalentemente legati ad anziani provenienti da RSA e di questi 9 nella Asl Roma 6, (3 decessi provenienti dal San Raffaele – Rocca di Papa, 1 dal San Raffaele – Montecompatri, 3 da Villa Nina, 1 da Villa dei Pini e 1 da Villa delle Querce). I guariti nelle ultime 24h sono 58 per un totale di 1.491, mentre i tamponi totali sono circa 130 mila e nelle ultime 24h sono stati processati 100 tamponi provenienti dalla Val d’Aosta al COVID Center del Campus Bio-Medico” – ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato al termine della consueta video conferenza con la task-force regionale per il Covid-19.

Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl e A.O