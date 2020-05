Coronavirus Lazio, i nuovi contagi restano sotto controllo: 39 casi nelle ultime 24 ore

Continuano a calare i contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 39 nuovi casi. Nello specifico, 38 casi tra Roma e provincia e 1 solo caso nella provincia di Latina.

Coronavirus Lazio, il bollettino del 7 maggio

‘Oggi registriamo un dato di 39 casi positivi nelle ultime 24h, un trend al 0,5% e un balzo in avanti dei guariti che sono 119 il triplo dei nuovi casi nelle ultime 24h. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registra 1 solo caso a Latina nelle ultime 24h e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 5, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.143 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati oltre 165 mila’ – ha dichiarato l’Assessore Alessio D’Amato al termine della video conferenza con la task-force regionale per il Covid-19.

Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl e A.O