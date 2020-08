Coronavirus nel Lazio, 2.151 casi attualmente positivi, ancora contagi di rientro. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

“Oggi nel lazio si registrano 146 casi e un decesso, di questi il 57% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi). La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici. Si sta facendo un grande lavoro di testing e di tracciamento e la situazione è fortemente monitorata. Tra tamponi e test rapidi agli aeroporti superata ieri quota 10.774, potenziato il drive-in al porto di Civitavecchia e apre un nuovo drive-in al CAR di Guidonia. Test rapidi concordo con Zaia è un grande aiuto per gli screening. Dopo la validazione fatta su richiesta del Ministero della Salute e della Regione Veneto dal laboratorio di virologia dello Spallanzani diretto da Maria Rosaria Capobianchi insieme a quello di Treviso diretto da Roberto Rigoli e a quello di Pievesestina (Emilia-Romagna) diretto da Vittorio Sambri, presto anche ai drive-in per screening con il risultato entro la mezz’ora” – commenta l’assessore D’Amato.

La situazione nelle Asl

Asl Roma 1: 30 nuovi casi. Di questi, 26 sono di rientro: 22 con link dalla Sardegna, 2 dalla Toscana, 1 dalla Spagna e 1 dall’Abruzzo;

30 nuovi casi. Di questi, 26 sono di rientro: 22 con link dalla Sardegna, 2 dalla Toscana, 1 dalla Spagna e 1 dall’Abruzzo; Asl Roma 2 : 36 nuovi casi. Tra questi, 7 sono casi di rientro: 5 con link dalla Sardegna, 1 dalla Croazia e uno da Malta. Due casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione e due contagi hanno un link con il cluster della festa in spiaggia a ferragosto ad Ostia;

: 36 nuovi casi. Tra questi, 7 sono casi di rientro: 5 con link dalla Sardegna, 1 dalla Croazia e uno da Malta. Due casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione e due contagi hanno un link con il cluster della festa in spiaggia a ferragosto ad Ostia; Asl Roma 4: 12 nuovi casi. Tra questi, 3 sono casi con link da Sardegna. 5 nuovi contagi hanno link con contatti di casi già noti ed isolati. Un caso è stato individuato con il test sierologico e un altro ha un link con il cluster ‘Malaspina’ dove è in corso l’indagine epidemiologica;

12 nuovi casi. Tra questi, 3 sono casi con link da Sardegna. 5 nuovi contagi hanno link con contatti di casi già noti ed isolati. Un caso è stato individuato con il test sierologico e un altro ha un link con il cluster ‘Malaspina’ dove è in corso l’indagine epidemiologica; Asl Roma 5: 2 nuovi casi: entrambi con link dalla Sardegna;

2 nuovi casi: entrambi con link dalla Sardegna; Asl Latina: 10 nuovi casi. 3 sono casi di rientro (due con link dalla Sardegna e uno dalla Francia), un caso è un contatto di un contagio già noto ed isolato;

10 nuovi casi. 3 sono casi di rientro (due con link dalla Sardegna e uno dalla Francia), un caso è un contatto di un contagio già noto ed isolato; Asl Rieti: 4 nuovi casi. Di questi, tre hanno un link familiare con un caso già noto ed isolato;

4 nuovi casi. Di questi, tre hanno un link familiare con un caso già noto ed isolato; Asl Viterbo: 3 nuovi casi: due con link dalla Sardegna e uno individuato al pronto soccorso.

La situazione nella Asl Roma 6

Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 37 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di sedici casi di rientro, undici con link dalla Sardegna, due dalla Romania, uno dalla Spagna, uno dalla Puglia e uno dalla Toscana. Quattro casi sono contatti di casi già noti e isolati e quattro casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Il numero complessivo dei guariti è fermo a 1.009, il numero delle persone attualmente positive è salito a 261 (+37), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi.

Coronavirus nel Lazio: il punto della situazione

Attualmente le persone positive sono 2.151: 299 ricoverate non in terapia intensiva, 6 in terapia intensiva. I casi in isolamento domiciliare sono 1.846. Da inizio pandemia i deceduti sono 875, mentre i guariti 7067. In totale sono stati esaminati 10093 casi.

La mappa Comune per Comune

Per visualizzare la cartina per comune aggiornata sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link: https://drive.google.com/open?id=1sI_jgUiLG9xh7GKQp5-W-_NV9tS7Z2Ne&usp=sharing