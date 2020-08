Coronavirus nel Lazio, 974 casi attualmente positivi: ecco la situazione Comune per Comune aggiornata al 4 agosto

‘Oggi registriamo 15 casi e un decesso. Di questi 9 sono casi di importazione: tre casi dalla Romania, due casi dalla Repubblica Domenicana, uno dall’Ucraina, uno dall’Iran, uno da India e uno dal Bangladesh. Oggi abbiamo due rientri in bus dalla Romania e uno dall’Ucraina. Voglio rivolgere un invito a chi rientra dai paesi ad alta incidenza come la Romania la Bulgaria e la Moldavia a recarsi al drive-in del Forlanini per i test. Chiediamo la collaborazione delle Comunità interessate e il rispetto della quarantena. E’ stato chiuso lo stabilimento ‘Levante’ a Fregene per una positività, è in corso il contact tracing. Prosegue inoltre l’indagine epidemiologica a Sabaudia e finora i primi test sono tutti negativi. Nella Asl Roma 1 sono 4 i casi nelle ultime 24h e tra questi un uomo e una donna di di nazionalità rumena, la donna è rientrata con un bus dal Paese di origine e ora sono entrambi ricoverati allo Spallanzani. Attivate le procedure del contact tracing internazionale. Due casi riguardano una donna di nazionalità indiana e una donna di nazionalità Iraniana entrambe con link a casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 4 i casi nelle ultime 24h e di questi un uomo di nazionalità del Bangladesh testato al drive-in e due casi con link a casi già noti e isolati. Nessuna nuova positività dal centro estivo. Nella Asl Roma 3 un caso nelle ultime 24h e si tratta di una donna di nazionalità rumena rientrata con un bus dal Paese di origine, avviata l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 sono tre i casi nelle ultime 24h e tra questi una donna di rientro dall’Ucraina con i bus è in corso il contact tracing internazionale e un caso di una donna con un link ad un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 6 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di Anzio con link ad un caso già noto e isolato, in corso l’indagine epidemiologica. Infine per quanto riguarda le province sono due i nuovi casi nelle ultime 24h e riguardano la Asl di Latina si tratta di un uomo e una donna di rientro dalla Repubblica Dominicana con scalo a Madrid, in corso l’attività del contact tracing internazionale. La Asl di Frosinone è Covid Free – commenta l’assessore D’Amato.

La situazione nell’Asl Roma 6

Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registra un nuovo caso nelle ultime 24 ore.

Il numero complessivo dei guariti è stabile a 977, il numero delle persone attualmente positive è salito a 74 (+1), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi.

Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi è pericolosamente risalita al 97%.

1 di 2

La mappa aggiornata Comune per Comune

Nella tabella seguente viene riportata la ripartizione dei contagi per singolo comune dei Castelli Romani e della Litoranea sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti.

In assenza di comunicazioni ufficiali dei Sindaci e della ASL RM6, dobbiamo aspettare l’aggiornamento dati del SERESMI previsto per ogni martedì.

Per visualizzare la cartina per comune aggiornata sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link:

https://drive.google.com/open?id=1sI_jgUiLG9xh7GKQp5-W-_NV9tS7Z2Ne&usp=sharing