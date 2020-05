Coronavirus nel Lazio, nuovi casi in netto calo. Ecco la mappa dei dati

Continuano a calare i nuovi contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 56 nuovi casi.

“Oggi registriamo per il terzo giorno consecutivo un dato record per i guariti che sono stati 165 (1.872 totali) nelle ultime 24h il triplo dei nuovi casi positivi che sono stati 56 nelle ultime 24h con un trend per la prima volta sotto a 1%. In occasione della festa del Primo Maggio voglio rivolgere un grazie a tutti gli operatori sanitari e un abbraccio ideale dallo Spallanzani dove questa mattina mi sono recato in visita. I decessi sono stati 8 nelle ultime 24h”- ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl e A.O