Ardea, demolizioni al Lido delle Salzare, il Sindaco incontra i residenti: “Chiederò incontro con il Prefetto”

Il Sindaco di Ardea Fabrizio Cremonini questa mattina si è recato in via Ancona, nei pressi delle palazzine del “Lido delle Salzare”, per incontrare gli abitanti del complesso immobiliare destinato all’abbattimento nel giro di pochissimo tempo, visti i provvedimenti della magistratura in merito.

Le parole del Sindaco di Ardea sulla vicenda

Il Sindaco ha raccolto le esigenze e le ragioni delle persone presenti, illustrando la situazione dal punto di vista del Comune:

“Come noto, la necessità di abbattere queste palazzine è stata sancita da un provvedimento della magistratura, che arriva a margine di una lunga vicenda iniziata con delle irregolarità legate all’aspetto urbanistico. Purtroppo il Comune non ha una soluzione ‘chiavi in mano’ che possa accontentare le esigenze di tutti, ma oggi sono qui e ci metto la faccia, prendendo impegno a chiedere subito un incontro con il Prefetto di Roma per capire se possano esistere delle soluzioni utili a salvaguardare le esigenze di tutti, anche con il coinvolgimento di altri Enti”.

Serve coinvolgimento Enti superiori al Lido delle Salzare

Ha proseguito Cremonini:

“La situazione è complicatissima e non voglio darvi false illusioni: so che ci sono delle condizioni delicate e di forte disagio sociale, ma come Comune abbiamo pochi strumenti per tutelare le famiglie in difficoltà e non possiamo accontentare tutti. Si tratta di una situazione che si protrae da vent’anni e questo disagio sociale può essere affrontato solo con il coinvolgimento di Enti superiori, anche perché molte persone non risultano residenti sul territorio di Ardea”.

Leggi anche: Ardea, Lido delle Salzare: scaricatori abusivi in azione, cittadini scrivono alla Procura

Sulla richiesta di case popolari

A coloro che chiedevano alloggi popolari, il Sindaco ha chiarito un aspetto di rilievo: