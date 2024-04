Ardea: dipendenti di un Bar trovate con 26 involucri di cocaina

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nel Comune di Ardea. Nel corso delle verifiche due donne, dipendenti di un bar sul litorale, sono state trovate in possesso di diversi dosi di cocaina. La vicenda.

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio del comune di Ardea, precisamente a Marina di Tor San Lorenzo, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, del personale della Polizia Locale di Ardea e del personale specializzato di E.N.E.L. Nel corso delle attività – sul nostro sito in questi minuti troverete tutti i dettagli – sono stati eseguiti arresti, sequestri e comminate multe per migliaia di euro.

Tra le notizie di rilievo spicca tuttavia senza dubbio il fermo da parte dei Militari di una coppia di donne, arrestate per droga. Entrambe lavoravano in un bar della zona e sono state trovate in possesso di diversi involucri di cocaina.

Arrestate per droga due dipendenti di un bar ad Ardea

In particolare, durante un controllo, i Carabinieri hanno sorprese le dipendenti con 26 involucri in cellophane contenenti cocaina, un bilancino di precisione e circa 300 euro in contanti. Inevitabilmente per entrambe a quel punto è scattato l’arresto.

Le donne, espletate le formalità di rito, devono ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non solo. Alla titolare è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di oltre 3.500 euro, in quanto i Carabinieri del N.A.S. hanno riscontrato anche alcune irregolarità e scoperti oltre 20 kg di alimenti non tracciati.

Droga ad Ardea, i precedenti

Ad Ardea del resto in questi ultimi tempi sono state diverse le operazioni anti-droga svolte dalle forze dell’ordine che hanno portato al sequestro anche di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Gli ultimi blitz risalgono tra la fine di febbraio e l’inizio del mese di marzo: prima gli oltre 80kg di droga rinvenuti sempre a Tor San Lorenzo, e poi gli altri 20kg di hashish (e pure un revolver carico) scoperti alla Nuova Florida.

