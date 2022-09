Ardea, famiglia occupa un appartamento. Il Sindaco: ‘Sgomberato subito’

Sono entrati in casa e tra quelle quattro mura, che non erano certo di loro proprietà, hanno fatto come se nulla fosse. Quell’appartamento, che avevano occupato abusivamente, era diventato il loro. Ma, fortunatamente, per poco tempo perché lo sgombero ad Ardea, all’interno delle palazzine del Lido delle Salzare, è stato immediato e nei giorni scorsi la Polizia Locale ha liberato l’immobile.

L’intervento della Polizia Locale

Prima la segnalazione giunta al personale del Comando di via Laurentina, poi l’intervento dei caschi bianchi nell’area del Serpentone. Ed è proprio qui che uno degli appartamenti presenti negli edifici, che presto verranno demoliti, era stato occupato da una famiglia di cittadini stranieri. Che non avevano certo alcun titolo per stare lì. Lo sgombero, quindi, è stato immediato.

«Mi complimento con la Polizia Locale per l’eccellente lavoro svolto a tutela della legalità e per il monitoraggio dell’area ormai prossima all’abbattimento – commenta il Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini -. Nella zona del ‘Lido delle Salzare’ c’è un controllo costante da parte del personale del Comando: la sventata occupazione abusiva di un appartamento è un segno tangibile delle verifiche che quotidianamente vengono effettuate sul territorio».