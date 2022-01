Ardea, ‘Giornata di prevenzione’: controllo gratuito dell’udito e dei parametri del sangue

Oggi si è svolta la secondi giornata di prevenzione organizzata dal Comune di Ardea, grazie alla collaborazione delle Farmacie Comunali gestite dalla dottoressa Bartolomucci e dallo studio audiologico “Il Tuo Udito”.

Dalle 14.30 alle 18.00 i cittadini hanno avuto la possibilità di effettuare un controllo dello stato di salute del proprio udito e di alcuni parametri del sangue. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione da parte dei cittadini che in meno di una settimana hanno riempito tutti i posti disponibili.

Proprio per questo, l’Amministrazione ha deciso di organizzare un’altra giornata a Febbraio. A breve i dettagli.

Giornata di prevenzione ad Ardea

“Ogni mese organizzeremo una “Giornata di prevenzione”, un appuntamento fisso per sensibilizzare i cittadini all’importanza dello screening delle malattie. Naturalmente, se le realtà presenti sul nostro territorio fossero interessate a partecipare ed aiutarmi nell’organizzazione, potete contattarmi” ha dichiarato l’Assessore Alessandro Possidoni.

“Oggi si sono presentate circa 30 cittadini: in alcuni sono state riscontrate delle alterazioni e per questo invitati a procedere ad ulteriori approfondimenti. Ringrazio le dottoresse per la disponibilità e la professionalità dimostrata, realizzando un esempio perfetto di collaborazione pubblico-privato di cui i cittadini possono avvantaggiarsi” ha aggiunto l’assessore Possidoni.

“Continuiamo nel portare avanti le campagne di prevenzione della salute. La salute non può essere un privilegio di pochi, per questo ringraziamo tutte le realtà presenti sul territorio che contribuiscono e che vorranno farlo anche in futuro” ha concluso l’Assessore Morris Orakian.