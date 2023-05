Ardea, giovane autrice ‘speciale’: Anastasia presenta il libro “Le pagine di me”

Si è svolto ieri, venerdì 5 maggio, presso l’aula consiliare del comune di Ardea, un evento importante che ha visto come protagonista Anastasia Lucantoni, una giovane autrice molto speciale. L’evento, organizzato dall’Istituto comprensivo Ardea 1, da sempre molto attento all’inclusione in collaborazione con il Comune di Ardea, ha avuto come fulcro la presentazione del nuovo libro di Anastasia, “Le pagine di me”.

Il libro racconta la vita e i sentimenti di Anastasia, ragazza autistica non verbale, che si è raccontata sotto gli occhi attenti dei presenti all’incontro. Anche grazie al commovente intervento della madre, che ha descritto la vita della figlia e le opposizioni che ha dovuto affrontare da parte medici e da alcuni insegnanti delle scuole superiori, Anastasia ha potuto ripercorrere la sua giovane vita. Questo commovente appuntamento aveva come obiettivo quello di raccontare la forza di una famiglia che non si è arresa davanti ai pareri di medici e insegnanti e che ha invece scommesso su una ragazza che, nonostante le difficoltà, è riuscita a scrivere il suo libro.

Sono intervenuti le massime autorità del paese, tra cui il sindaco Fabrizio Cremonini, il vice sindaco Lucia Anna Estero, l’assessore ai servizi sociali Geom. Simone Centore e diversi consiglieri comunali. Il sindaco, prima di dare inizio all’evento, si è tolto la fascia tricolore e l’ha fatta indossare a uno studente della scuola Virgilio che sedeva al posto a lui riservato durante l’assise consiliare. L’evento è stato coordinato dalla professoressa Roberta Galmacci Ciferri, che – visibilmente commossa – ha presentato anche il suo coro “Piccoli passi verso la musica” ed alcuni ragazzi della scuola “Virgilio”, che hanno tra l’altro letto alcuni passi del libro scritto da Anastasia. La professoressa Galmacci ha ringraziato il dirigente scolastico Prof. Carlo Eufemi, assente per impegni istituzionali inerenti alla sua dirigenza. La professoressa ha poi ringraziato tutti suoi colleghi presenti e tutti i collaboratori scolastici e quanti hanno contribuito al buon esito della manifestazione.