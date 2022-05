Ardea, Giulia Salvitti è la più giovane candidata d’Italia

Era presente un folto pubblico, ieri alla presentazione ufficiale della candidata per le lista del Pd a sostegno del candidato sindaco Zito, Giulia Salvitti, la più giovane partecipante in Italia alle prossime amministrative. Giulia si è confrontata con cittadini e sostenitori e, pur nella sua giovane età (18 anni e 4 mesi) ha dato prova di pragmatismo, senso civico e attaccamento al territorio. La presentazione dei candidati è avvenuta in Largo Genova, presso il Bar-Pasticceria ”La Salernitana” di Vincenzo Guidedorne, che ha convintamente appoggiato la candidata mettendo a disposizione il suo locale. Presenti il candidato sindaco Zito, Cesare Augusto Persechino, candidato con Giulia per la ”quota di genere”, il Segretario del Pd di Ardea Antonino Abate, esponenti del mondo politico e imprenditoriale del territorio, giovani e famiglie a sostenere convintamente Giulia Salvitti che ha già annunciato che il 2 giugno alle 9.30 organizzerà una pulizia della spiaggia.

‘Ardea vuol favorire il riavvicinamento di cittadini e turisti al mare, migliorando la fruizione dell’area del litorale grazie allo sviluppo di infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti. Lo scorso anno – ricorda la candidata del Pd – la Regione stanziò per il comune di Ardea 2,7 milioni di euro per il litorale soldi che se spesi bene possono ridare lustro alla nostra cittadina e rendergli la giusta visibilità anche per i miei coetani costretti a spostarsi ad Anzio, Lavinio o Nettuno”. ”Si tratta, in particolare, di interventi destinati alla revisione della viabilità carrabile e alla realizzazione di percorsi carrabili e ciclabili – ha spiegato Giulia Salvitti – e di un sistema integrato di pedonalizzazione del lungomare. Il progetto prevede poi la riqualificazione dell’arredo urbano, la creazione di aree attrezzate per lo sport e la valorizzazione delle aree pubbliche come arenili e zone dunali. Obiettivo finale, quello di migliorare la qualità del centro abitato costiero, valorizzare gli spazi collettivi e innalzare il livello della qualità della vita dei residenti, dell’accessibilità e dell’attrattività turistica”.