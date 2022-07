Ardea, grande successo per il saggio di danza della Jr School Accademy

Ardea. Si è concluso con grande successo e con una sala piena di entusiasti spettatori lo spettacolo organizzato dalla Jr School Accademy, scuola di danza diretta dal Direttore artistico Roberto Proietti. La scuola rappresenta un vanto per il paese, un fiore all’occhiello per il comune di Ardea e per la zona della Nuova Florida.

Saggio di fine anno della Jr School Accademy: il trionfo del talento

Un successo clamoroso, che ha visto vincitori del trofeo per il team più numeroso e per il

maggior numero di primi posti al campionato italiano ANMB2022, svoltosi tra il 2 ed il 5 giugno presso i

teatri del parco Cinecittà world.

Un trionfo ed un’immensa soddisfazione per gli organizzatori, i ragazzi, gli insegnanti e tutto lo staff della prestigiosa scuola. Trionfo che ha un sapore tutto speciale, soprattutto dopo due anni di stop causa pandemia. In quest’occasione — divisa in tre serate — che ormai è diventata un evento sociale che coinvolge tutta la città di Ardea, paesi e città limitrofi, il talento ha potuto brillare e il pubblico ha avuto modo di ammirare l’arte, la passione dei giovani ballerine e ballerini formatisi fin da piccoli nella scuola diretta dal Direttore artistico Roberto Proietti e dai suoi collaboratori tra cui spicca la madre del direttore artistico, Iole Mancini.

La signora per i ragazzi è ritenuta un punto di riferimento, un’amica, una madre un insegnante paziente e scrupolosa adorata dai suoi allievi ed insegnanti. Anche quest’anno, come per i precedenti, lo spettacolo è stato un vero successo e la preparazione e la bravura dei ragazzi era sotto gli occhi di tutti.

Gli insegnanti

Alla Jr School Accademy lavorano gli insegnanti Priscilla Luddi, Noemi Sorano, Veronica Protasi (danza moderna) Roberto Proietti (danze latino americane) Shana Eltiri, Marzia Sorano (danza classica) Alessandra Di

Tivoli, Gianluca Valente (hip hop).

Esibizione ‘Mix anni Ottanta’

Tra le tante esibizioni quella del “Mix anni Ottanta” dove dei giovani allievi che con un mantello nero danzavano sospesi nell’aria, ha riscosso lunghi applausi a scena aperta. La coreografia era della maestra Priscilla Luddi. Al maestro Roberto Proietti e a tutti i suoi collaboratori ed ai giovani ballerini le congratulazioni del neo sindaco Fabrizio Cremonini.