Ardea, i vigili chiudono il bar no-vax e loro si ‘vendicano’ mettendo in rete i video: ‘Ecco come vanno in giro. E lunedì riapriremo’

Ardea “patria” dei no-vax? Di sicuro sono in parecchi coloro che non credono in questo tipo di cura, reputata sperimentale e quindi non affidabile. Tra questi – oltre al dottor Mariano Amici, il medico sospeso dalla Asl Roma 6 per non essersi vaccinato, ma diventato un idolo dei no vax – i titolari di un bar di viale Nuova Florida, nell’omonimo quartiere.

Messi i sigilli a bar no vax di Ardea

E ieri la polizia locale, nel corso di un controllo di routine, quando si è accorta che la titolare del bar “4 Chiacchere” era sprovvista di mascherina che di Green Pass, ha sanzionato sia la barista che la cliente, anch’essa senza il dispositivo di protezione individuale previsto dalla normativa.

La titolare ha tranquillamente affermato agli agenti di essere una no vax e, quando i vigili le hanno comunicato che oltre alla sanzione pecuniaria c’era anche la chiusura del locale per 5 giorni, la donna ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

Sono quindi intervenuti due militari della locale tenenza e a quel punto la donna si è barricata all’interno del locale, mentre la cliente riprendeva tutta la scena con il cellulare.

Solo dopo un’ora e mezza dopo, alle 11:30, la titolare ha riaperto le porte del bar. A quel punto, oltre alla sanzione iniziale e alla chiusura, su di lei è pesata anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Ma tutto questo pare non spaventare per nulla la donna, che ha postato sul suo profilo i video di quanto accaduto ieri, mettendo in evidenza che l’auto della polizia locale vs in giro con il fanalino posteriore rotto, “cosa che non potremmo mai fare, altrimenti ci multerebbero”.

“La prossima settimana torneremo con le nostre idee”

Ma non solo: ha anche scritto un post che i no vax di tutta Italia hanno preso come un inno. “Ed eccoci qui… dopo due anni siete riusciti a farci chiudere il “nostro”bar, dove non esistono leggi incostituzionali e in tanti siamo No Vax. In 6 per fare mettere i sigilli: 4 vigili e 2 carabinieri: nemmeno se li avessimo chiamati per una rapina. Mi hanno fatto la multa perché mi sono rifatta di mettere la mascherina all’aperto pensando di farmi un dispetto, ma io con la loro carta mi ci pulisco. Pensate di averci fatto un danno? No! Ci rafforzate ancora di più e la prossima settimana torneremo con le nostre idee. Non ci avrete mai”. Una situazione seguita con particolare attenzione dai carabinieri, pronti a prendere ulteriori provvedimenti nel caso in cui dovessero ripetersi violazioni alle norme anti-Covid.