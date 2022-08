Una serata all’insegna del buon cibo e della buona musica. Protagonisti, nel solco della tradizione capitolina, gli ‘stornellatori’ romani che allieteranno i clienti del Bar Angolo d’Oro ad Ardea, sulla Via Laurentina al km 27 (zona Nuova Florida/Rio Verde). L’evento è in programma per il prossimo sabato 13 agosto 2022 e prevede anche una cena a menù fisso. Per informazioni e prenotazioni 389/2336343 oppure 06/86937946.