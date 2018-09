Ardea, il servizio Aec può iniziare già da domani. E il Comune si scusa

Il servizio di Assistenza Educativa Culturale (Aec) previsto per gli alunni diversamente abili partirà domani ad Ardea, o al massimo, salvo ulteriori problemi, lunedì. E’ questo quanto comunica il Comune di Ardea in una nota pubblicata sul proprio sito pochi minuti fa dando seguito a quanto da noi comunicato nella giornata di ieri.

“Abbiamo oggi assegnato un bando per 1,7 milioni di Euro che ci garantirà il servizio degli Assistenti Educativi Culturali per i prossimi tre anni scolastici”, si legge pertanto nel testo.

“I bambini potranno ricevere assistenza già da domani mattina se i dirigenti scolastici, che stiamo avvertendo in questi minuti, riusciranno a predisporre gli orari“.

“Il ritardo di questi due giorni, di cui comunque ci scusiamo, è stato dovuto in parte all’anticipo di 5 giorni rispetto alla data del 17 settembre inizialmente comunicata per l’inizio delle lezioni, e in parte dal fatto che è stato necessario richiedere alla società a cui è stato assegnato il bando, il quadro economico della loro offerta a giustificazione dei costi proposti. Tale documento ci è pervenuto solo oggi intorno alle 13”.

Novità anche per i libri scolastici. “Comunichiamo inoltre che è iniziata la distribuzione dei testi scolastici presso gli istituti comunali. Ricordiamo che quest’anno, infatti, i nostri studenti riceveranno direttamente a scuola i libri di testo. Unica eccezione gli studenti che frequentano la scuola di Albano/Cecchina, per i quali la consegna avverrà presso l’aula consiliare.

Di seguito il calendario fornito dal distributore:

GIOVEDI 13 SETTEMBRE 2018

· ALBANO/CECCHINA nell’ aula consiliare del comune di Ardea

· PLESSO MANZU’ in via Lazio

· ARDEA 2 in via Tanaro

VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018

· PLESSO NUOVA FLORIDA in via Varese

· PLESSO PIAN DI FRASSO in via Strampelli

· PLESSO VIA VERONA in via Verona

Per i bambini che frequentano le scuole in altri comuni – come ad esempio Roma o Pomezia – saranno disponibili, come per il passato, le cedole librarie”. Lo comunica in una nota il Comune di Ardea.