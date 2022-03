Ardea, iniziati (finalmente) i lavori sulla Laurentina: addio a buche e crateri?

Sono iniziati finalmente, dopo un’attesa lunghissima, i lavori per sistemare i tratti più ammalorati della strada provinciale Laurentina all’interno del Comune di Ardea. Dunque, dopo mesi di incessanti segnalazioni e servizi dedicati allo scempio perpetrato ai danni di una delle arterie più percorse del territorio, lunedì sera sono partiti i cantieri.

Lavori sulla Laurentina ad Ardea

In realtà i fondi erano stati stanziati già un anno fa. Il mese scorso però si era arrivati finalmente a dama con la pubblicazione della Determina sull’Albo Pretorio della Città Metropolitana in merito al finanziamento per intervenire sulla strada. Ma cosa verrà realizzato? Precisiamo subito che purtroppo, come spesso accade in questi casi, la strada non sarà rifatta per intero.

L’intervento sarà invece a tratti – meglio di niente – e riguarderà la sistemazione dei punti più ammalorati dal “Km. 28+150 al Km. 31+500 e dal Km. 33+400 al Km. 37+500”. Parliamo della zona compresa dall’incrocio con Via Pontina Vecchia (bivio Caronti) e la Nuova Florida. Costo totale dell’intervento circa 650 mila euro.

La situazione sulla Laurentina a fine febbraio 2022