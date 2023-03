Ardea, intitolata una piazza a Franco Califano a 10 anni dalla sua morte

Ardea. L’amministrazione comunale della città ha deciso di dedicare una piazza al cantautore romano Franco Califano. L’iniziativa, che si inserisce in occasione dei dieci anni dalla sua morte, ha come fine anche quello di mettere una toppa ad un passo falso avvenuto otto anni fa, nel 2015. La cittadina del litorale romano ospita, inoltre, la casa museo dell’artista nella quale sono conservate le sue memorie ed i suoi cimeli. Un patrimonio memorabile quello di Califano le cui innumerevoli canzoni sono entrate a pieno diritto nella storia della musica italiana.

Ardea, venerdì apre la nuova sede della Casa Museo “Franco Califano”

La piazza intitolata a Franco Califano ad Ardea

L’omaggio all’artista da parte della cittadina non è nuovo. Infatti, 8 anni fa, nel 2015, l’allora amministrazione comunale inaugurò il medesimo piazzale sempre a Franco Califano ma pochi giorni dopo l’evento, per via di un esposto firmato da un consigliere di opposizione, arrivò una nota da parte della Prefettura di Roma. Nella nota veniva comunicato che non era stato seguito l’iter previsto dalla legge e, come prescrivono le norme, non erano passati neanche dieci anni dalla morte dell’artista. Insomma, un vero e proprio pasticcio.

Dieci anni dalla morte dell’artista

Ora, dopo lo scivolone del 2015 e trascorsi dieci anni dalla morte di Franco Califano, l’amministrazione comunale di Ardea ci riprova. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle manifestazioni previste in occasione di questo anniversario, tra le quali anche il gemellaggio con il Comune di Pagani, dove l’artista trascorse la propria infanzia. Ricordiamo inoltre che la città di Ardea è anche la sede della casa museo di Califano all’interno della quali ci sono i cimeli e le memoria del cantautore che nel corso della propria carriera ha composto innumerevoli brani che sono poi entrati a far parte del patrimonio musicale e storico italiano.