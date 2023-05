Ardea, la musica che unisce: successo per il concerto degli studenti della scuola ‘Virgilio’ gemellati con la ‘Brigida’ di Termoli

Venerdì 12 maggio si è conclusa la visita di tre giorni degli studenti di Termoli giunti ad Ardea a seguito del gemellaggio tra i due istituti Termoli-Ardea. Il gemellaggio ha avuto inizio a marzo quando gli studenti del coro della scuola “Virgilio” sono stati ospitati dei loro colleghi a Termoli. Il gemellaggio si è potuto realizzare grazie a un bando regionale. Questa è stata per gli studenti di Ardea facenti parte del coro dell’istituto l’occasione di conoscere i loro colleghi termolesi. Gli orchestrali della Scuola “Brigida” sono giunti ad Ardea mercoledì 10 maggio e vi sono rimasti per tre giorni, durante i quali ci sono state lunghe sessioni di prove per prepararsi al meglio per il concerto finale tenutosi venerdì nell’aula consiliare. I centodieci studenti, tra gli ospiti e locali, hanno provato già dalla mattina presto i pezzi che avrebbero esibito il pomeriggio. I ragazzi si sono esibiti alle 16:30, alla presenza del Prof. Francesco Paolo Marra, dirigente scolastico dell’istituto di Termoli e del Prof. Carlo Eufemi dirigente scolastico della scuola Virgilio.