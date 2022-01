Ardea, la passeggiata al mare gli costa cara: era senza mascherina, multato

E’ costata cara ieri una passeggiata al mare ad un uomo sorpreso dai Carabinieri mentre passeggiava senza mascherina ad Ardea. La misura, entrata in vigore su tutto il territorio nazionale ma già in vigore nel Lazio a fine dicembre, prevede infatti l’uso dei dispositivi di protezione individuale anche all’aperto. I Carabinieri, pertanto, una volta accertata la violazione della norma hanno proceduto a redigere il verbale.

Passeggia al mare senza mascherina: multato ad Ardea, controlli serrati sul litorale

Il 47enne, questa la sua età, è stato sorpreso mentre passeggiava sul lungomare degli Ardeatini senza indossare la prevista mascherina. Si tratta di uno dei cittadini multati dai Carabinieri nel più ampio servizio di controlli per verificare il rispetto delle normative anti Covid sul litorale. Ad Anzio, ad esempio, i militari hanno multato tre clienti e la titolare di un Bar per il mancato possesso (e la mancata verifica per il gestore) del green pass.

(foto di repertorio)