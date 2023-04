Ardea, lavori ‘su raccomandazione’? Le accuse dell’ex vicesindaco

Riceviamo e pubblichiamo le lamentele di Ugo Bonaccorso, cittadino ed ex vicesindaco di Ardea, residente nel quartiere di Nuova Florida, arrabbiato per i lavori mal eseguiti nella sua zona e che si esprime per conto di un gruppo di concittadini. “Mentre tutti gli abitanti della Nuova Florida si interrogano sulle capacità di questa amministrazione di produrre qualcosa di positivo o almeno portare a termine quanto è stato iniziato da quella precedente, ci accorgiamo che a fronte di mancate riscontri o risposte dilatorie a tanti interrogativi, c’è sempre chi ottiene un trattamento di favore”, sostiene Bonaccorso.

“Ci riferiamo in special modo proprio alla realizzazione dei lavori su viale Nuova Florida. La precedente amministrazione aveva ottenuto finanziamenti per la completa risistemazione dell’intero asse viario comprendente anche via Sassari e fino alla rotonda di Rio Verde, la raccolta delle acque piovane ed il loro convogliamento”.

Lavori fatti bene solo su “raccomandazione”?

“Tali lavori, iniziati e mai finiti da questa amministrazione – prosegue il residente – sono stati realizzati in maniera indecente. In alcuni tratti la raccolta acque non funziona, l’asfalto è stato steso malamente in due passaggi per ogni corsia e soprattutto i tombini installati non sono a livello, creando un fastidioso effetto giunto dei binari dei treni per chi percorre la strada. Ci domandiamo dove fosse il direttore dei lavori quando gli stessi venivano eseguiti. Con nostra sorpresa, non troppa però, abbiamo scoperto in questi giorni che interventi riparatori con sistemazione fondo, tombini e tappetino di usura, sono stati eseguiti in un tratto specifico del viale. Quale? Sarà un caso, ma parliamo della porzione di strada che passa davanti al bar Enea e all’ufficio del giornalista Luigi Centore. Capacità di persuasione? Raccomandazione? Chi pagherà per questo? Saranno risolti anche gli altri problemi? Saranno portati a termine i lavori? Ai posteri l’ardua sentenza…”